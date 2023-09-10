ВСУ ночью пытались высадиться в Крыму: уничтожено три катера с десантом

Украинские войска в ночь на 10 сентября попытались высадиться в Крыму.

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Минобороны России сообщило об уничтожении трёх американских катеров с солдатами вооружённых сил Украины, следовавших к полуострову. Катера с десантом потопила российская авиация.

Ранее в МО РФ сообщили, что ночью у берегов Крыма сбили восемь беспилотных летательных аппаратов.