Зеленский: у контрнаступления не будет "хэппи-энда", ВСУ потеряли много людей

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что "хэппи-энда" по итогу контрнаступления ВСУ не будет.

Фото: CreativeCommons

По его словам, в ходе боевых действий погибло большое количество украинских военнослужащих. При этом он добавил, что Киев мечтает об успехе и "счастливом конце".

"Это касается контрнаступления. Это не кино со счастливым концом, у нас не будет хэппи-энда, мы потеряли много людей", — подчеркнул Зеленский в эфире CNN.

Ранее бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинского президента круглосуточно охраняют. Как пояснил отставной полковник ВС США, Зеленский опасается смерти от рук военнослужащих.

В сентябре глава Украины пожаловался на отсутствие искренней поддержки со стороны Запада, несмотря на все его обещания.