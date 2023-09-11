Президент Украины Владимир Зеленский признал, что "хэппи-энда" по итогу контрнаступления ВСУ не будет.
По его словам, в ходе боевых действий погибло большое количество украинских военнослужащих. При этом он добавил, что Киев мечтает об успехе и "счастливом конце".
"Это касается контрнаступления. Это не кино со счастливым концом, у нас не будет хэппи-энда, мы потеряли много людей", — подчеркнул Зеленский в эфире CNN.
Ранее бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинского президента круглосуточно охраняют. Как пояснил отставной полковник ВС США, Зеленский опасается смерти от рук военнослужащих.
В сентябре глава Украины пожаловался на отсутствие искренней поддержки со стороны Запада, несмотря на все его обещания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.