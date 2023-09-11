Полковник СБУ Костенко: У Украины нет перспектив на победу

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У украинской армии нет никаких перспектив на победу. Об этом заявил Секретарь парламентского Комитета по вопросам обороны, полковник СБУ Роман Костенко.

Фото: https://t.me/stranaua/99542

Силовик Украины уверен, что для победы над Российской Федерацией Киеву надо "бить по заводам в России, которые ремонтируют технику и делают ракеты".

Надо отметить, что в украинской прессе в последние дни публикуется немало пессимистического материала, касательно дальнейших успехов ВСУ, пишет Telegram-канал "ГРАД 18+"