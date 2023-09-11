У украинской армии нет никаких перспектив на победу. Об этом заявил Секретарь парламентского Комитета по вопросам обороны, полковник СБУ Роман Костенко.
Силовик Украины уверен, что для победы над Российской Федерацией Киеву надо "бить по заводам в России, которые ремонтируют технику и делают ракеты".
Надо отметить, что в украинской прессе в последние дни публикуется немало пессимистического материала, касательно дальнейших успехов ВСУ, пишет Telegram-канал "ГРАД 18+"
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