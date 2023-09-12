Гагин: ВСУ потеряли порядка 70 тысяч солдат с начала контрнаступления

За период проведения наступательной операции Киев уже потерял около 70 тысяч солдат. Об этом заявил советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

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По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с кризисом призывного ресурса.

"За время контрнаступления летнего, за три месяца контрнаступления, Украина потеряла почти 70 тысяч человек личного состава", — подчеркнул советник в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что Киев также лишился тысяч единиц оружия. Как пояснил Гагин, рано или поздно ВСУ исчерпают свои ресурсы.

При этом российская армия "перемалывает" украинские подразделения на линии соприкосновения, уточнил советник. Кроме того, он отметил, что на некоторых направлениях ВС России переходят в атаку.

Ранее Гагин прокомментировал молчание генсека НАТО Йенса Столтенберга после вопроса евродепутата о количестве потерь в рядах украинской армии. По его мнению, альянс подтвердил гибель 500 тысяч украинцев за весь период боевых действий.