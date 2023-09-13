Украинские войска, судя по всему, атаковали судоремонтный завод в Севастополе с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Такое мнение выразили военные эксперты Константин Сивков и Алексей Леонков.
По словам Сивкова, после удара по Севастополю перед Вооружёнными силами РФ должна быть поставлена задача искать и уничтожать авиационные носители Украины на земле.
"Скорее всего, удар был нанесён ракетами Scalp/Storm Shadow", — подчеркнул доктор военных наук в беседе с РИА Новости.
Как пояснил Леонков, для реализации подобного удара с помощью Storm Shadow необходимо задействовать не меньше пяти самолётов типа Су-24. При этом он добавил, что у ВСУ почти закончились такие носители. Специалист призвал дождаться анализа обломков на месте ЧП.
В ночь на 13 сентября Украина запустила 10 крылатых ракет. Атаке подвергся судоремонтный завод в Севастополе. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил о 24 пострадавших в результате удара.
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