Повреждены три дома, БПЛА упал на даче: последствия обстрелов Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков представил сводные результаты обстрелов Белгородской области, которые произошли 12 сентября. Всего за день было зафиксировано 129 обстрелов со стороны ВСУ. Под обстрелами оказались семь районов региона, и в некоторых из них были зарегистрированы разрушения.

