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Повреждены три дома, БПЛА упал на даче: последствия обстрелов Белгородской области

Силовые структуры

Губернатор Вячеслав Гладков представил сводные результаты обстрелов Белгородской области, которые произошли 12 сентября. Всего за день было зафиксировано 129 обстрелов со стороны ВСУ. Под обстрелами оказались семь районов региона, и в некоторых из них были зарегистрированы разрушения.

Повреждены три дома, БПЛА упал на даче: последствия обстрелов Белгородской области
Фото: "Broken Glass at Work-6" by akeg is licensed under CC BY-SA 2.0.

Белгородский район

В районе Журавлёвки и Устинки было выпущено десять снарядов, а также было атаковано село Красный Хутор с помощью дрона-камикадзе. К счастью, в этом случае не было разрушений или пострадавших.

Валуйский горокруг

Здесь было зафиксировано 16 выстрелов из артиллерии в Вериговке, Долгом и Карабаново. Также был сбит беспилотный летательный аппарат самолётного типа. На удачу, никаких серьёзных последствий не возникло.

Волоконовский район

Хутор Старый был обстрелян из гранатомёта и артиллерии, при этом зафиксировано 23 выстрела. Но, к счастью, никто не пострадал, и разрушений не произошло.

Грайворонский горокруг

Село Сподарюшино подверглось обстрелу, что привело к повреждению двух частных домов, крыш, фасадов, заборов и входной двери, а также хозпостройки. Здесь было зафиксировано восемь выстрелов из миномёта.

Краснояружский район

В районе Вязового и около хутора Высокий было зарегистрировано 17 выстрелов, а окраину Теребрено атаковали артиллерийским огнём, что привело к выбитому окну в одном из домов.

Шебекинский горокруг

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку, хутор Марьино, село Середа и автомобильный пункт пропуска "Шебекино". Всего было зафиксировано 35 выстрелов из гранатомётов и миномётов.

Яковлевский горокруг

В этом городском округе было сбито два беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Один из них упал в поле в районе села Вислое, а второй на территории одного из садовых обществ. Оба дрона были ликвидированы на месте с использованием накладных зарядов. Разрушений и пострадавших также не было, сообщает bel.ru.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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