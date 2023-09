Украинские войска несут на Запорожском направлении колоссальные потери, однако киевское командование продолжает бросать на этот участок всё новые и новые резервы. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: "Підбитий російський танк Т-72" by armyinform is licensed under CC BY 4.0.