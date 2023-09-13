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Рогов рассказал о гигантских потерях ВСУ у Работино

Силовые структуры

Украинские войска несут на Запорожском направлении колоссальные потери, однако киевское командование продолжает бросать на этот участок всё новые и новые резервы. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов рассказал о гигантских потерях ВСУ у Работино
Фото: "Підбитий російський танк Т-72" by armyinform is licensed under CC BY 4.0.

"Неся колоссальные потери, командование ВСУ бросило в бой новые резервы", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Вновь прибывшие украинские подразделения сражаются на самом горячем участке — возле населённых пунктов Вербовое и Работино, находящихся на Ореховском направлении.

Украинские штурмовые отряды пытались осуществить прорыв ночью, вплоть до рассвета, однако под артиллерийским, миномётным и гранатомётным огнём были вынуждены отступить, рассказал Рогов.

Как ни старались украинцы, им так и не удалось осуществить прорыв первой линии российской обороны, заметил политик. Он добавил, что после сражения на поле боя осталось много убитых бойцов ВСУ и выведенной из строя техники, включая западную.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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