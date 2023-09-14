Когда вмешаются погодные условия, в зоне СВО начнётся затишье. Ожидается временная приостановка боевых действий. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил эксперт по кризисным ситуациям, ветеран СВР Лев Корольков.
При этом он допустил, что ВСУ будут демонстрировать попытки контрнаступления на отдельных участках, однако прорвать вторую линию обороны Киев не сможет. Как пояснил эксперт, у Украины не хватает людских ресурсов. Специалист также обратил внимание на падение поставок военной техники со стороны Запада.
"Я ссылаюсь на свои источники, они говорят, что какой-то период напряжённости будет с конца сентября до половины октября, но дальше уже практически всё пойдёт к затиханию. А если погода вмешается, тем более тогда. Снижение активности точно будет с изменением климатических условий", — сказал Корольков.
По его словам, в дальнейшем сложится тупиковая ситуация, поскольку каждая сторона конфликта выдвигает собственные требования.
"Примерно ноябрь-декабрь — уже пойдут реальные переговоры, не дипломатические демонстрационные, а реальные. А как там пойдёт, зависит от целого ряда обстоятельств", — подчеркнул эксперт.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что украинские войска выдохнутся в октябре, после чего Киеву придётся отказаться от идеи контрнаступления.
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