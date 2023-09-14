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Корольков: напряжённый период в зоне СВО продлится до октября, дальше всё затихнет

Силовые структуры

Когда вмешаются погодные условия, в зоне СВО начнётся затишье. Ожидается временная приостановка боевых действий. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил эксперт по кризисным ситуациям, ветеран СВР Лев Корольков.

Корольков: напряжённый период в зоне СВО продлится до октября, дальше всё затихнет
Фото: openverse.org

При этом он допустил, что ВСУ будут демонстрировать попытки контрнаступления на отдельных участках, однако прорвать вторую линию обороны Киев не сможет. Как пояснил эксперт, у Украины не хватает людских ресурсов. Специалист также обратил внимание на падение поставок военной техники со стороны Запада.

"Я ссылаюсь на свои источники, они говорят, что какой-то период напряжённости будет с конца сентября до половины октября, но дальше уже практически всё пойдёт к затиханию. А если погода вмешается, тем более тогда. Снижение активности точно будет с изменением климатических условий", — сказал Корольков.

По его словам, в дальнейшем сложится тупиковая ситуация, поскольку каждая сторона конфликта выдвигает собственные требования.

"Примерно ноябрь-декабрь — уже пойдут реальные переговоры, не дипломатические демонстрационные, а реальные. А как там пойдёт, зависит от целого ряда обстоятельств", — подчеркнул эксперт.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что украинские войска выдохнутся в октябре, после чего Киеву придётся отказаться от идеи контрнаступления.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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