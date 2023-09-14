Пинчук: возрождение СМЕРШа в России давно назрело

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

России нужно пересмотреть вопрос об органах государственной безопасности, приводя их в соответствие с вызовами, которые сейчас стоят перед ней.

Фото: Pravda.Ru

Об этом сообщил бывший глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.

По его словам, примером нужно взять опыт СССР, когда во время Великой Отечественной там создали отдельную структуру — СМЕРШ.

"К 43-му году тактика сводилась к тому, чтобы инициировать акты гражданского сопротивления, и работать с этническими регионами СССР. Это киргизы, чеченцы, крымские татары, кстати, которые должны были, борясь за "свою независимость, за национальные интересы”, бороться с советскими органами. И германская разведка в это вкладывала. Акты террора, диверсионные группы и так далее. И пришлось перестраиваться под вызовы", — цитирует "Царьград" эксперта.

Сегодня активность Украины в отношении РФ меняется, агрессивная деятельность наращивается. А значит, и реакция должна меняться. Аналитик рассчитывает, что выводы будут сделаны и, кроме традиционной работы, она должна быть скоординирована с сегодняшними вызовами и нынешними реалиями, подытожил Пинчук.