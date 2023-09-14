России нужно пересмотреть вопрос об органах государственной безопасности, приводя их в соответствие с вызовами, которые сейчас стоят перед ней.
Об этом сообщил бывший глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.
По его словам, примером нужно взять опыт СССР, когда во время Великой Отечественной там создали отдельную структуру — СМЕРШ.
"К 43-му году тактика сводилась к тому, чтобы инициировать акты гражданского сопротивления, и работать с этническими регионами СССР. Это киргизы, чеченцы, крымские татары, кстати, которые должны были, борясь за "свою независимость, за национальные интересы”, бороться с советскими органами. И германская разведка в это вкладывала. Акты террора, диверсионные группы и так далее. И пришлось перестраиваться под вызовы", — цитирует "Царьград" эксперта.
Сегодня активность Украины в отношении РФ меняется, агрессивная деятельность наращивается. А значит, и реакция должна меняться. Аналитик рассчитывает, что выводы будут сделаны и, кроме традиционной работы, она должна быть скоординирована с сегодняшними вызовами и нынешними реалиями, подытожил Пинчук.
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