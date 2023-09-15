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Гагин: ВС РФ специально охотились за первым Challenger 2, танк загнали в засаду

1:10
Силовые структуры

Военные ВС РФ целенаправленно охотились за первым британским танком Challenger 2, который был уничтожен на Запорожском направлении, рассказал советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Гагин: ВС РФ специально охотились за первым Challenger 2, танк загнали в засаду
Фото: openverse.org

Он отметил, что российская разведка зафиксировала передвижение Challenger в районе Работино. По его словам, британский танк двигался в составе группы советской бронетехники.

"Зная маршруты передвижения, на него просто была создана засада, в которой были созданы условия для его поражения", — пояснил Гагин в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул советник, ВС России уничтожили Challenger 2 с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Он добавил, что после удара британский танк невозможно восстановить.

Гагин также обратил внимание на появление азарта среди российских солдат после уничтожения "иномарок" НАТО.

Ранее подбивший Challenger боец РФ с позывным "Пастырь" сообщил, что британские танки горят точно так же, как и любая другая техника, поскольку они не обладают надёжной защитой.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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