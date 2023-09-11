Подбивший британский танк боец РФ: Challenger 2 горит так же, как и другие машины

Боец ВС РФ с позывным "Пастырь" объяснил, как он поразил танк Challenger 2 британского производства в зоне спецоперации.

Фото: openverse.org

По словам командира машинно-танковой батареи 108-го полка, он узнал о том, что тяжёлая техника ВСУ двигается в сторону российских позиций в тёмное время суток. Вскоре военнослужащий зафиксировал передвижение танка противника, а утром нанёс удар по нему. Как пояснил "Пастырь", для атаки был задействован противотанковый ракетный комплекс "Корнет".

Он добавил, что узнал о ликвидации британского танка только спустя несколько часов. Российский военный подчеркнул: Challenger 2 горит так же, как и другая тяжёлая техника, поскольку не обладает серьёзной защитой.

Главное отличие британского танка от отечественных образцов — габариты, уточнил боец в интервью Telegram-каналу "Архангел спецназа".

Ранее врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в зоне СВО уничтожены уже два танка Challenger 2. Минобороны Британии официально подтвердило поражение первой машины.