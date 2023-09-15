Полковник запаса Пинчук: ВСУ намерены перенести зону боевых действий в Крым

1:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В связи с неудачным контрнаступлением ВСУ армия изменила свою стратегию. Согласно исполнительному директору "Союза добровольцев Донбасса", первому министру государственной безопасности ДНР (2014-2015 гг.), Герою ДНР, полковнику запаса Андрею Пинчуку, Киев пытается перенести зону боевых действий с Запорожья и Донецка на Крымское направление.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"По сути весь украинский контрнаступ был направлен только в отношении Крыма. Перерезание сухопутного коридора, приближение к полуострову было нужно, чтобы обеспечить плацдарм для аннексии и начала боевых действий либо для ракетных обстрелов", — рассказал эксперт в беседе с URA.RU.

От отметил, что Владимир Зеленский не раз заявлял, что любые переговоры будут возможны только после того, как Крым будет под ударом. Происходящее сейчас является изменением в стратегии из-за неудачного контрнаступления.

"Они пытаются перенести зону боевых действий с Запорожья и Донецка на крымское направление", — подчеркнул Пинчук.

Пинчук также отметил, что обострение ракетных обстрелов в Крыму является подготовительными действиями для ослабления военной мощи перед действиями на Крымском направлении. В данный момент ВСУ прорывают коридор через село Работино в Запорожской области, предпринимая попытки усилить сухопутное движение на линии фронта и оказать удар в тылу.