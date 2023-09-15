Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил вертолётный завод "Прогресс" в Приморье и проконтролировал ход выполнения гособоронзаказа.
Во время визита он обратился к российским специалистам с просьбой улучшать боевые возможности вертолётов Ка-52М, а также защищённость экипажа.
"Боевые возможности вертолётов Ка-52М нужно совершенствовать, а защищённость лётчиков — повышать", — подчеркнул Шойгу на совещании.
Ранее американский технический обозреватель Дэвид Хэмблинг заявил, что российские вертолёты Ка-52М, оснащённые многоцелевыми управляемыми ракетами "Изделие 305", способны преодолевать украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).
В начале августа инженер с позывным "Медведь" сообщил, что в 90% случаев Ка-52 возвращаются без повреждений с боевых задач в зоне СВО.
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