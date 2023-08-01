Российским вертолётам Ка-52 в в 90 процентах случаев удаётся вернуться с задания без повреждений, рассказал инженер судна с позывным "Медведь". По его словам, "вертушка" сконструирована с повышенной манёвренностью.
Особенностью "Аллигатора" инженер назвал соосное расположение несущих винтов и отсутствие рулевого винта.
"Выход на атаку наземных целей с кабрирования необходим для того, чтобы не заходить в зону поражения вражеских ПВО. Неуправляемые ракеты летят гораздо дальше в таком случае. Система управления вооружения вертолёта сама рассчитывает необходимые параметры, которые нужно задать", — рассказал "Медведь" ТАСС.
Он уточнил, что, конечно, без повреждений не обходится. Самое частое из них — порванная обшивка. Но российские мастера быстро ликвидируют последствия. Это случается в одном случае из 10 боевых вылетов, уточнил "Медведь".
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