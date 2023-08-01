Инженер "Медведь": вертолёты Ка-52 в зоне СВО в 90 процентах случаев возвращаются без повреждений

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским вертолётам Ка-52 в в 90 процентах случаев удаётся вернуться с задания без повреждений, рассказал инженер судна с позывным "Медведь". По его словам, "вертушка" сконструирована с повышенной манёвренностью.

Фото: Вадим Савицкий

Особенностью "Аллигатора" инженер назвал соосное расположение несущих винтов и отсутствие рулевого винта.

"Выход на атаку наземных целей с кабрирования необходим для того, чтобы не заходить в зону поражения вражеских ПВО. Неуправляемые ракеты летят гораздо дальше в таком случае. Система управления вооружения вертолёта сама рассчитывает необходимые параметры, которые нужно задать", — рассказал "Медведь" ТАСС.

Он уточнил, что, конечно, без повреждений не обходится. Самое частое из них — порванная обшивка. Но российские мастера быстро ликвидируют последствия. Это случается в одном случае из 10 боевых вылетов, уточнил "Медведь".