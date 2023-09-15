Своё видение ситуации на фронте предлагает американский Институт изучения войны.
По мнению экспертов США, 15 сентября армия РФ нанесла ещё одну серию ударов дронами по портовой инфраструктуре Украины.
Россия наступала на рубеже Купянском, Сватовском, Кременном, Авдеевском и Запорожском направлениях и продвинулась на отдельных участках.
ВС РФ отразили атаки ВСУ в районе Торского и Дибровой на линии Купянск — Святое — Кременная, а также вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями, но не добились успехов.
Подразделения морпехов ТФР отразили нападение ВСУ в районе Новомайорского и Новодонецкого. Армия Украины продолжила наступательные операции на западе Запорожья, но также успехов.
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