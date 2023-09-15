Михайлов: Зеленский со своими западными хозяевами боятся потерять Одессу

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В условиях полной безнадёги по контрнаступлению Запад решил активизировать атаки на Крыма и корабли ВМФ РФ.

Фото: https://t.me/chp_sevastopol/14565

ВСУ опасаются, что ВС РФ задействуют Черноморский флот для освобождения Одессы

Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов.

"России нужно отсечь Украину от Чёрного моря. Западные спецслужбы это прекрасно понимают и дали добро на полномасштабное применение ракет. Думаю, что ракеты, которые с дальностью 300 км будут поставляться, будут направлены именно на Крым. Потому что у западных кураторов есть такая установка, которую дают Украине, не стрелять по каноническим территориям России. Соответственно, по Крыму дано полное добро", — цитирует "Царьград" обозревателя.

Поэтому РФ надо продолжить укреплять там оборону. Со стороны Киева идёт усиление ударов, но ВСУ едва ли удастся взять полуостров в "клещи", что они хотели сделать при помощи контрнаступления.

Но основная волна "контрнаступа" результата не принесла, враг увяз. А на бомбёжки Крыма необходимо отвечать, подытожил Михайлов