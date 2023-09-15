После ухода ВС РФ из Херсона Киев ничего не делал для его восстановления.
Город скоро станет непригоден для жизни, уверен военный волонтёр Алексей Живов.
На этой неделе Украина объявила об эвакуации семей с детьми из подконтрольных ей сёл и городов Херсонской области. Не исключено, что киевский режим опасается начала нового наступления русских, а может готовит своё.
"Я склоняюсь больше ко второму варианту. Про готовность России наступать на Херсон, тем более через Днепр, я ничего не слышал и сомневаюсь, что это сейчас возможно. А вот украинцы уже давно концентрируют там инженерно-технические сооружения, понтонные плавсредства и личный состав с техникой", — отметил аналитик.
Возможно, Киев попробует массово десантироваться на левый берег, и чтобы никто не передавал информацию ВС РФ, они и эвакуируют людей, цитирует "Царьград" обозревателя.
По его словам, освобождать Херсон сегодня сложно и опасно. Перед этим нужно сперва занять Запорожье, а затем откроется дорога на город. Потом по правобережью мимо Кривого Рога дойти до Херсона и взять его. И освободительная операция этого города будет после Запорожья.
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