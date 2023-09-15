Живов: российская армия освободит Херсон после Запорожья

После ухода ВС РФ из Херсона Киев ничего не делал для его восстановления.

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Город скоро станет непригоден для жизни, уверен военный волонтёр Алексей Живов.

На этой неделе Украина объявила об эвакуации семей с детьми из подконтрольных ей сёл и городов Херсонской области. Не исключено, что киевский режим опасается начала нового наступления русских, а может готовит своё.

"Я склоняюсь больше ко второму варианту. Про готовность России наступать на Херсон, тем более через Днепр, я ничего не слышал и сомневаюсь, что это сейчас возможно. А вот украинцы уже давно концентрируют там инженерно-технические сооружения, понтонные плавсредства и личный состав с техникой", — отметил аналитик.

Возможно, Киев попробует массово десантироваться на левый берег, и чтобы никто не передавал информацию ВС РФ, они и эвакуируют людей, цитирует "Царьград" обозревателя.

По его словам, освобождать Херсон сегодня сложно и опасно. Перед этим нужно сперва занять Запорожье, а затем откроется дорога на город. Потом по правобережью мимо Кривого Рога дойти до Херсона и взять его. И освободительная операция этого города будет после Запорожья.