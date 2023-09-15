МО РФ: в составе пропавшего экипажа Ми-8 не было гражданина Таджикистана

В составе экипажа пропавшего в августе вертолёта Ми-8 не было гражданина Таджикистана. Информация, которая распространяется в социальных сетях и сети Интернет, абсолютно не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Фото: mil.ru

В ведомстве уточнили, что в составе авиационных экипажей ВКС РФ находятся только военнослужащие, которые являются гражданами России.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, ссылаясь на свои источники, что помимо предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину, с ним находились ещё двое членов экипажа, один из которых якобы был гражданином Узбекистана по имени Хуршед и приехал в РФ "учиться по обмену".