Российские военные перешли в контратаку в Клещеевке и у Андреевки, выбив боевиков ВСУ с ряда позиций на фланге Артёмовска. Об этом сообщают военкоры в Telegram-канале "Русской Весны".
Отмечается, что белорусские националисты из полка Калиновского принесли извинения за ложное сообщение о захвате ими Клещеевки, которое подхватили все киевские пропагандисты.
На самом деле бои за населённый пункт продолжаются, противник наступает, однако вчера и сегодня военные РФ провели серию контратак, выбив ВСУ с ряда позиций.
В сводке Генштаба ВСУ также говорится, что в районе Андреевки и в направлении Курдюмовки продолжаются бои в лесополосах вдоль железной дороги.
Российские бойцы, отступив ранее с ряда позиций, накрывают противника дронами-камикадзе, разрушая их укрытия и места скопления боевиков ВСУ, добавили авторы канала.
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