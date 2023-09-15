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ВС России перешли в контратаку в Клещеевке, выбив ВСУ с позиций на фланге Артёмовска

Силовые структуры

Российские военные перешли в контратаку в Клещеевке и у Андреевки, выбив боевиков ВСУ с ряда позиций на фланге Артёмовска. Об этом сообщают военкоры в Telegram-канале "Русской Весны".

ВС России перешли в контратаку в Клещеевке, выбив ВСУ с позиций на фланге Артёмовска
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Отмечается, что белорусские националисты из полка Калиновского принесли извинения за ложное сообщение о захвате ими Клещеевки, которое подхватили все киевские пропагандисты.

На самом деле бои за населённый пункт продолжаются, противник наступает, однако вчера и сегодня военные РФ провели серию контратак, выбив ВСУ с ряда позиций.

В сводке Генштаба ВСУ также говорится, что в районе Андреевки и в направлении Курдюмовки продолжаются бои в лесополосах вдоль железной дороги.

Российские бойцы, отступив ранее с ряда позиций, накрывают противника дронами-камикадзе, разрушая их укрытия и места скопления боевиков ВСУ, добавили авторы канала.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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