Подборку работы российских операторов беспилотных аппаратов "Ланцет" предоставляют военные корреспонденты "Русской Весны".
На одном из видео можно наблюдать, как беспилотник-камикадзе уничтожил танк Вооружённых сил Украины на Херсонском фронте.
Также военкоры сообщают, что "иксоводы" "Ланцетов" точными ударами поразили реактивную систему залпового огня "Град", полевые склады боекомплектов в Серебрянском лесничестве, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Артистка напомнила, какой жесткой и властной была Алла Пугачева.