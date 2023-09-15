БПЛА "Ланцет" уничтожают танки, РСЗО, РЛС и склады ВСУ по всему фронту

Подборку работы российских операторов беспилотных аппаратов "Ланцет" предоставляют военные корреспонденты "Русской Весны".

Фото: Openverse

На одном из видео можно наблюдать, как беспилотник-камикадзе уничтожил танк Вооружённых сил Украины на Херсонском фронте.

Также военкоры сообщают, что "иксоводы" "Ланцетов" точными ударами поразили реактивную систему залпового огня "Град", полевые склады боекомплектов в Серебрянском лесничестве, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.