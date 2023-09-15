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БПЛА "Ланцет" уничтожают танки, РСЗО, РЛС и склады ВСУ по всему фронту

Силовые структуры

Подборку работы российских операторов беспилотных аппаратов "Ланцет" предоставляют военные корреспонденты "Русской Весны".

БПЛА "Ланцет" уничтожают танки, РСЗО, РЛС и склады ВСУ по всему фронту
Фото: Openverse

На одном из видео можно наблюдать, как беспилотник-камикадзе уничтожил танк Вооружённых сил Украины на Херсонском фронте.

Также военкоры сообщают, что "иксоводы" "Ланцетов" точными ударами поразили реактивную систему залпового огня "Град", полевые склады боекомплектов в Серебрянском лесничестве, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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