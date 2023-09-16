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Комбат Панфёров объяснил отсутствие новой волны мобилизации: "Нужны опытные"

Силовые структуры

Российские власти верно решили не проводить вторую волну мобилизации осенью 2023 года, заявил командир батальона "Вега" Андрей Панфёров.

Комбат Панфёров объяснил отсутствие новой волны мобилизации: "Нужны опытные"
Фото: Мацква.ру is licensed under

Комбат элитного новосибирского подразделения пояснил, что в зоне спецоперации требуются обученные военнослужащие-контрактники, а не призывники, на подготовку которых необходимо тратить время и силы.

"Сейчас в этом нет необходимости. Нам нужны опытные бойцы, то есть готовые служить по контракту", — рассказал Панфёров изданию "МК".

Он добавил, что активный набор контрактников идёт полным ходом.

"Это опытные люди, которые обучены, готовы служить и выполнять долг. Получают за это достойное содержание", — резюмировал комбат.

Накануне в США заявили, что устаревший истребитель F-16 станет "лёгкой мишенью" для современной ПВО российской армии на Украине.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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