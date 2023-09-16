Российские власти верно решили не проводить вторую волну мобилизации осенью 2023 года, заявил командир батальона "Вега" Андрей Панфёров.
Комбат элитного новосибирского подразделения пояснил, что в зоне спецоперации требуются обученные военнослужащие-контрактники, а не призывники, на подготовку которых необходимо тратить время и силы.
"Сейчас в этом нет необходимости. Нам нужны опытные бойцы, то есть готовые служить по контракту", — рассказал Панфёров изданию "МК".
Он добавил, что активный набор контрактников идёт полным ходом.
"Это опытные люди, которые обучены, готовы служить и выполнять долг. Получают за это достойное содержание", — резюмировал комбат.
Накануне в США заявили, что устаревший истребитель F-16 станет "лёгкой мишенью" для современной ПВО российской армии на Украине.
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