Комбат Панфёров объяснил отсутствие новой волны мобилизации: "Нужны опытные"

Российские власти верно решили не проводить вторую волну мобилизации осенью 2023 года, заявил командир батальона "Вега" Андрей Панфёров.

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Комбат элитного новосибирского подразделения пояснил, что в зоне спецоперации требуются обученные военнослужащие-контрактники, а не призывники, на подготовку которых необходимо тратить время и силы.

"Сейчас в этом нет необходимости. Нам нужны опытные бойцы, то есть готовые служить по контракту", — рассказал Панфёров изданию "МК".

Он добавил, что активный набор контрактников идёт полным ходом.

"Это опытные люди, которые обучены, готовы служить и выполнять долг. Получают за это достойное содержание", — резюмировал комбат.

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