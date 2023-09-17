Мощные взрывы сегодня в полночь 18 сентября слышны в Измаильском районе Одесской области.
Это уже подтвердили украинские СМИ.
"Герани" добивают портовые объекты Одесщины, есть прилёты в порту Килия. Сейчас дроны-камикадзе приближаются к Измаилу.
Также взрывы прогремели в Кировоградской области и продвигаются на северо-запад Украины. Но основная часть беспилотников отрабатывает именно по Одесской области и портовым точкам на Дунае.
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