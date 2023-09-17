"Герани" добивают оставшиеся портовые объекты в Одесской области

Мощные взрывы сегодня в полночь 18 сентября слышны в Измаильском районе Одесской области.

Фото: скриншот из видео очевидцев

Это уже подтвердили украинские СМИ.

"Герани" добивают портовые объекты Одесщины, есть прилёты в порту Килия. Сейчас дроны-камикадзе приближаются к Измаилу.

Также взрывы прогремели в Кировоградской области и продвигаются на северо-запад Украины. Но основная часть беспилотников отрабатывает именно по Одесской области и портовым точкам на Дунае.