Бойцы спецназа "Отважных" уничтожили переодетых диверсантов ВСУ в окопах под Кременной

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы спецназа ВС РФ из группировки "Отважные" уничтожили переодетых диверсантов вооружённых сил Украины (ВСУ) в окопах под Кременной (ЛНР). Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Сообщается, что украинские боевики решили пойти на хитрость, чтобы ввести в заблуждение операторов дронов, которые ежедневно сбрасывают на позиции противника десятки боеприпасов.

Всушники переоделись в форму российских военных и нацепили белые повязки. Однако попытка не сработала, поскольку все позиции уже давно были разведаны. Боевики были уничтожены прямо в окопах.

Ранее разведчик ВС РФ оценил вероятность наступления ВСУ на Артёмовск как крайне малую.