Бойцы спецназа ВС РФ из группировки "Отважные" уничтожили переодетых диверсантов вооружённых сил Украины (ВСУ) в окопах под Кременной (ЛНР). Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Сообщается, что украинские боевики решили пойти на хитрость, чтобы ввести в заблуждение операторов дронов, которые ежедневно сбрасывают на позиции противника десятки боеприпасов.
Всушники переоделись в форму российских военных и нацепили белые повязки. Однако попытка не сработала, поскольку все позиции уже давно были разведаны. Боевики были уничтожены прямо в окопах.
Ранее разведчик ВС РФ оценил вероятность наступления ВСУ на Артёмовск как крайне малую.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Неряшливость и привычка поздно ложатся спать характеризует людей с высоким IQ.