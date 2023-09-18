MWM: потери среди украинских призывников достигают 80-90 процентов

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска сталкиваются с огромными потерями на поле боя. Из 100 военнослужащих, которые присоединились к частям в осенний период 2022 года, живы лишь 10-20, сообщает Military Watch Magazine (MWM), ссылаясь на источник.

Фото: openverse.org

Эти данные подтвердил старший офицер призывной службы Полтавской области подполковник Виталий Бережной.

"Уровень потерь в призывных частях за последний год составил 80-90 процентов", — приводит издание комментарий военного.

Как пояснили обозреватели MWM, на Украине был расширен круг лиц для призыва в Вооружённые силы. Теперь гепатит, бессимптомная ВИЧ-инфекция и излеченный туберкулёз не являются препятствиями для вступления в ВС Украины, сказано в статье. При этом подчёркивается, что многие солдаты идут на передовые позиции, не имея каких-либо навыков обращения с техникой.

Ранее политолог Олег Соскин спрогнозировал, что через два-три года украинский мужчина будет редким явлением из-за желания Киева продолжать бои.