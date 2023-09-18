RT: погибшим из-за предательства Кузьминова военным мог быть Хушбахт Турсунов из Таджикистана

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Одним из двух российских военных, которые погибли из-за предательства угнавшего вертолёт Ми-8 на Украину лётчика Максима Кузьминова, мог оказаться 35-летний Хушбахт Турсунов родом из Таджикистана. Об этом сообщает RT.

Фото: Соцсети

Издание отмечает, что эту информацию подтвердили сразу несколько его однокурсников из Сызранского высшего военного авиационного училища, которое окончил в том числе и Кузьминов.

Бывший однокурсник Хушбахта рассказал, что он после окончания авиаучилища уехал на родину и служил там по контракту. В 2015 году он приехал в Россию, работал охранником, но затем понял, что не может без вертолётов. Мужчина отказался от таджикского гражданства, чтобы пойти в ВС РФ.

В экипаже с Кузьминовым военный был несколько месяцев и отмечал, что тот боится боевых заданий, заявил собеседник издания.

Друг погибшего военного добавил, что его однокурсники, находящиеся сейчас рядом с его отцом пока скрывают от него правду. Они не знают, как сказать ему, что сын погиб. У мужчины было уже два инсульта. Говорят пока, что он вроде пропал или оказался в плену.