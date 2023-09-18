Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-судья Наполитано: Зеленский убивает своих же мирных граждан в Крыму и Донбассе
"МК": расшифровка "чёрных ящиков" севшего в поле под Новосибирском самолёта оказалась сенсационной
В Абакане школьники через виртуальную реальность узнали о профессии нефтяника
Польша, Словакия и Венгрия объявили бойкот ЕК после того, как им начал угрожать Киев
На российском рынке появился главный конкурент "Москвича" китайский Kaiyi
Жителя Приморья отправили в тюрьму за удар, повлекший гибель двухлетнего пасынка
В России новые китайские машины уступают по спросу старым "японцам"
FT: Россия заблокировала миллиарды долларов зарубежных компаний
В Хабаровске может упасть памятник основателю города

Более 500 донских казаков улучшили воинские навыки в ходе военно-полевых сборов

Силовые структуры » Военные новости

На полигоне "Кадамовский" Южного военного округа завершились трехдневные военно-полевые сборы казаков Всевеликого войска Донского, организованные под руководством войскового атамана Сергея Бодрякова.

Более 500 донских казаков улучшили воинские навыки в ходе военно-полевых сборов
Фото: Всероссийское казачье общество

В ходе интенсивных занятий свои воинские знания и навыки закрепили на практике более 500 казаков из 9 округов Ростовской области, на территориях которых исторически располагается Всевеликое войско Донское. В их числе — 37 атаманов всех уровней, 21 казак — участник СВО и представители казачьей молодежи.

На 12 учебных точках занятия проводили инструкторы, имеющие опыт участия в "горячих" точках, координировали выполнение казаками упражнений по огневой подготовке, решение задач радиационной, химической и биологической защиты, инженерной и военно-медицинской подготовки. В программу военно-полевых сборов были включены задачи по обучению операторов БЛПА, корректировщиков огня артиллерии и авианаводчиков, а также командные задания.

— Сегодня более 2 тысяч казаков Дона с честью выполняют свой воинский долг в рамках СВО, — сказал Сергей Бодряков. — В Стратегии госполитики Российской Федерации в отношении казачества поставлена задача по обеспечению участия членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, в ежегодных военных сборах. Впервые на эти цели из федерального бюджета выделены средства. И это налагает на нас большую ответственность по обеспечению качества выполнения данной задачи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Для людей с высоким IQ свойственны неряшливость и поздний сон — Psychology Today

Неряшливость и привычка поздно ложатся спать характеризует людей с высоким IQ.

PT: в США рассказали о вредных привычках людей с высоким IQ
Наследство актёра Гришечкина достанется его единственной дочери от первого брака
Стало известно, кому достанется наследство актёра Гришечкина
Шольц крупно опозорил Германию перед Лавровым
Смерть актёра Гришечкина была предсказана в сериале 2023 года
Выигрывают США: в ЕС нарастает крупнейший политический кризис Любовь Степушова Перебор чиновников в стране всегда приводит к революции Сергей Лебедев Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем Михаил Плисюк
Такие известия под ночь ей ни к чему: Александра Пахмутова долгое время не знала о кончине любимого супруга
Зеленский довёл до самоубийства губернатора "сдавшего Херсон"
На концерте в Екатеринбурге спустившейся к зрителям Ольге Бузовой помогли найти путь обратно на сцену
На концерте в Екатеринбурге спустившейся к зрителям Ольге Бузовой помогли найти путь обратно на сцену
Последние материалы
Экс-судья Наполитано: Зеленский убивает своих же мирных граждан в Крыму и Донбассе
"МК": расшифровка "чёрных ящиков" севшего в поле под Новосибирском самолёта оказалась сенсационной
В Абакане школьники через виртуальную реальность узнали о профессии нефтяника
Выигрывают США: в ЕС нарастает крупнейший политический кризис
Польша, Словакия и Венгрия объявили бойкот ЕК после того, как им начал угрожать Киев
На российском рынке появился главный конкурент "Москвича" китайский Kaiyi
Жителя Приморья отправили в тюрьму за удар, повлекший гибель двухлетнего пасынка
В России новые китайские машины уступают по спросу старым "японцам"
FT: Россия заблокировала миллиарды долларов зарубежных компаний
В Хабаровске может упасть памятник основателю города
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников