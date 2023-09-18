Более 500 донских казаков улучшили воинские навыки в ходе военно-полевых сборов

На полигоне "Кадамовский" Южного военного округа завершились трехдневные военно-полевые сборы казаков Всевеликого войска Донского, организованные под руководством войскового атамана Сергея Бодрякова.

Фото: Всероссийское казачье общество

В ходе интенсивных занятий свои воинские знания и навыки закрепили на практике более 500 казаков из 9 округов Ростовской области, на территориях которых исторически располагается Всевеликое войско Донское. В их числе — 37 атаманов всех уровней, 21 казак — участник СВО и представители казачьей молодежи.

На 12 учебных точках занятия проводили инструкторы, имеющие опыт участия в "горячих" точках, координировали выполнение казаками упражнений по огневой подготовке, решение задач радиационной, химической и биологической защиты, инженерной и военно-медицинской подготовки. В программу военно-полевых сборов были включены задачи по обучению операторов БЛПА, корректировщиков огня артиллерии и авианаводчиков, а также командные задания.

— Сегодня более 2 тысяч казаков Дона с честью выполняют свой воинский долг в рамках СВО, — сказал Сергей Бодряков. — В Стратегии госполитики Российской Федерации в отношении казачества поставлена задача по обеспечению участия членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, в ежегодных военных сборах. Впервые на эти цели из федерального бюджета выделены средства. И это налагает на нас большую ответственность по обеспечению качества выполнения данной задачи.