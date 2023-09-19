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Полюбившийся ВСУ турецкий сухогруз "Ибрагим" взорван у Крыма

Силовые структуры

В Крыму в районе мыса Тарханкут 16 сентября был взорван сирийский сухогруз, когда-то шедший из Украины в Турцию — вокруг него постоянно крутились диверсанты ГУР и ССО Украины, а также туристы.

Полюбившийся ВСУ турецкий сухогруз "Ибрагим" взорван у Крыма
Фото: Olenevka_Crimea

У затонувшего судна была интересная история — в 2010 году сухогруз "Ибрагим Яким" шел из Украины в Турцию с огромным грузом металлолома, но попал в лютый шторм. Пять баллов бросили пытавшееся встать на якорь судно на мель и скалу, оно получило пробоину, подало SOS и команда была спасена.

Однако, снимать судно с мели и ремонтировать его сирийские владельцы не стали — они получили страховку и закрыли компанию, уйдя со связи.

С брошенного корабля был лишь вывезен дорогой груз металлолома, слито топливо и срезаны дорогие приборы, провода, и т. д — после чего он остался лежать в море как достопримечательность.

Через несколько лет от сухогруза осталась половина — есть версии, что вторую (носовую) часть отломили зимние шторма и унесли в море, по другой версии её частично срезали "черметчики".

Как сообщил Pravda. Ru руководитель предприятия по утилизации металлоотходов Игорь Самарин, "вытащить и утилизировать то, что видно на фотографиях было бы в несколько раз дороже, чем стоимость металлического лома — учитывая необходимость поднятия части судна со дна, транспортировку до ближайшего разделочного завода, а также непростую обстановку в акватории".

По мнению эксперта по ломопереработке, именно это "поняли ещё в далеком и спокойном 2010 году бывшие владельцы "Ибрагима-Якима", поэтому и оставили судно в акватории у мыса Тарханкут.

"От некогда огромного корабля с 2010 года оставались только надстройка, где был расположен капитанский мостик над 10-метровой глубиной. Несмотря на опасность рэка (затопленного объекта), на корабль возили морские экскурсии и погружались дайверы" — пишут местные соцсети.

После двукратных предупреждений властей были совершены подрывы судна.

По словам военных экспертов и дискуссиям местных жителей, "Ибрагим-Яким" мог затенять радиообзор или служить для террористов ВСУ ориентиром, местом для установки вражеской электроники. И действительно, украинские Телеграм-каналы публиковали спутниковые фото — на которых видно, что катера диверсантов уходят как раз от "Ибрагима".

Кстати, в крымском Джангуле находятся остатки другого затонувшего сухогруза — "Сириуса", однако из гигантского судна вследствие штормов они превратились в кусок железа размером с автомобиль.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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