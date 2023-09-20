Новая группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР, используя российский открытый канал связи на частоте 149.200, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Согласно данным, канал связи заработал в июле. Он открыт, и без помех ВСУшники могут выйти на российских военных на частоте 149.200, запросив позывной "Волга".
"Группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте 149.200", — рассказал источник РИА Новости.
По данным источника, порядок сдачи в плен таков: украинцы связываются с российскими военными, называют ключевой позывной, место дислокации и количество человек. На назначенном месте ВСУшников "встречают".
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