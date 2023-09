Your browser does not support the audio element.

Новая группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР, используя российский открытый канал связи на частоте 149.200, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.