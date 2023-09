Российские военные закрепились на северной окраине Клещеевки в Донецкой Народной Республики, сообщил разведчик с позывным "Феникс". По его словам, украинские боевики не горят желанием соваться в "серую зону".

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.