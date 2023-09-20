Разведчик: ВС РФ закрепились на северной окраине Клещеевки в ДНР — туда ВСУ не суются

Российские военные закрепились на северной окраине Клещеевки в Донецкой Народной Республики, сообщил разведчик с позывным "Феникс". По его словам, украинские боевики не горят желанием соваться в "серую зону".

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Российские военные взяли под контроль железную дорогу. В самой Клещеевке закрепляться негде, подчеркнул "Феникс".

"Наши войска отодвинулись на рубеж железной дороги и зашли за неё. Там закрепились, — рассказал боец РИА Новости. — Клещеевка — это средняя зона, серая зона, куда особо никто не желает соваться. Противник особо в Клещеевку не суется, в южной части села у них побольше личного состава".

Что касается севера села, то там ВСУ выставили несколько наблюдательных пунктов. И говорить о том, что украинцы якобы заняли позиции в самой Клещеевке — преждевременно.