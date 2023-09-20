Российские военные закрепились на северной окраине Клещеевки в Донецкой Народной Республики, сообщил разведчик с позывным "Феникс". По его словам, украинские боевики не горят желанием соваться в "серую зону".
Российские военные взяли под контроль железную дорогу. В самой Клещеевке закрепляться негде, подчеркнул "Феникс".
"Наши войска отодвинулись на рубеж железной дороги и зашли за неё. Там закрепились, — рассказал боец РИА Новости. — Клещеевка — это средняя зона, серая зона, куда особо никто не желает соваться. Противник особо в Клещеевку не суется, в южной части села у них побольше личного состава".
Что касается севера села, то там ВСУ выставили несколько наблюдательных пунктов. И говорить о том, что украинцы якобы заняли позиции в самой Клещеевке — преждевременно.
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