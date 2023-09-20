Вооружённые силы РФ нанесли удары по боевикам "Азова"* рядом с Серебрянским лесничеством на Краснолиманском направлении.
По словам представителя Минобороны России подполковника Александра Савчука, российская авиация и артиллерия атаковали 67-ю механизированную бригаду ВСУ и 12-ю бригаду спецназначения "Азов"*.
По его словам, украинские войска потеряли до 50 солдат. Помимо этого, в районе Красного Лимана уничтожена бронированная машина ВСУ и сбит снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS, передаёт РИА Новости.
Савчук добавил, что российская авиация также поразила четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ у Торского и Серебрянки.
Ранее врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о попытках украинских войск прощупать оборону ВС РФ на Краснолиманском направлении. Он обратил внимание на рост количества разведывательных мероприятий, проводимых Украиной.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.