МО: ВС России уничтожили штурмовиков "Азова"* на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы РФ нанесли удары по боевикам "Азова"* рядом с Серебрянским лесничеством на Краснолиманском направлении.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По словам представителя Минобороны России подполковника Александра Савчука, российская авиация и артиллерия атаковали 67-ю механизированную бригаду ВСУ и 12-ю бригаду спецназначения "Азов"*.

По его словам, украинские войска потеряли до 50 солдат. Помимо этого, в районе Красного Лимана уничтожена бронированная машина ВСУ и сбит снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS, передаёт РИА Новости.

Савчук добавил, что российская авиация также поразила четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ у Торского и Серебрянки.

Ранее врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о попытках украинских войск прощупать оборону ВС РФ на Краснолиманском направлении. Он обратил внимание на рост количества разведывательных мероприятий, проводимых Украиной.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.