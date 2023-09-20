Взрыв в Адлере (Сочи) на нефтебазе произошел из-за атаки беспилотного аппарата-камикадзе.
Прилёт зафиксирован в 05.16. В результате удара люди не пострадали.
Момент удара нефтебазы в Сочи, в результате которого загорелся топливный резервуар, попал на видеокамеры.
По данным Telegram-канала SHOT, перед взрывом местные жители смогли слышать характерный "звук мопеда".
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