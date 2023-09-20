SHOT: взрыв на нефтебазе в Адлере произошёл из-за атаки беспилотника

0:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Взрыв в Адлере (Сочи) на нефтебазе произошел из-за атаки беспилотного аппарата-камикадзе.

Фото: скриншот из видео очевидцев

Прилёт зафиксирован в 05.16. В результате удара люди не пострадали.

Момент удара нефтебазы в Сочи, в результате которого загорелся топливный резервуар, попал на видеокамеры.

По данным Telegram-канала SHOT, перед взрывом местные жители смогли слышать характерный "звук мопеда".