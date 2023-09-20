МО Азербайджана: операция в Нагорном Карабахе будет приостановлена

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Азербайджанские военные приостановят антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха.

Фото: Оpenverse

Как сообщили в Министерстве обороны страны, такое решение принято после достижения договорённостей с армянской стороной. Отмечается, что приостановка операции ожидается 20 сентября в 13:00.

По информации ведомства, формирования Армении сдадут вооружения.

Кроме того, на четверг запланирован разговор представителей Азербайджана с народом Карабаха.

Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе 19 сентября. Их главная цель — восстановить конституционный строй на территории региона.