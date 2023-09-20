Азербайджанские военные приостановят антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха.
Как сообщили в Министерстве обороны страны, такое решение принято после достижения договорённостей с армянской стороной. Отмечается, что приостановка операции ожидается 20 сентября в 13:00.
По информации ведомства, формирования Армении сдадут вооружения.
Кроме того, на четверг запланирован разговор представителей Азербайджана с народом Карабаха.
Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе 19 сентября. Их главная цель — восстановить конституционный строй на территории региона.
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