Уголовное дело предателя Кузьминова, угнавшего вертолёт Ми-8 на Украину, будет вести ФСБ

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уголовное дело в отношении предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолёт Ми-8, будет вести Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Фото: Telegram-канал издания RT

Как сообщили в Главном военном СУ Следкома, в действиях Кузьминова обнаружены признаки государственной измены, и все доказательства передали ФСБ.

В августе 28-летний Кузьминов на Ми-8 незаконно пересёк госграницу и сел на Украине. Он признался, что за предательство страны получил 500 тысяч долларов (около 49 млн рублей).

С ним на борту находились сослуживцы, которые ничего не знали о его плане, сообщает RT. Спецслужбы киевского режима сообщили, что два русских лётчика отказались сдаваться и были убиты.

Одним из погибших из-за предательства Кузьминова, мог оказаться Хушбахт Турсунов. 35-летний солдат в своё время отказался от гражданства Таджикистана ради службы в армии России.