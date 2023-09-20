Уголовное дело в отношении предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолёт Ми-8, будет вести Федеральная служба безопасности (ФСБ).
Как сообщили в Главном военном СУ Следкома, в действиях Кузьминова обнаружены признаки государственной измены, и все доказательства передали ФСБ.
В августе 28-летний Кузьминов на Ми-8 незаконно пересёк госграницу и сел на Украине. Он признался, что за предательство страны получил 500 тысяч долларов (около 49 млн рублей).
С ним на борту находились сослуживцы, которые ничего не знали о его плане, сообщает RT. Спецслужбы киевского режима сообщили, что два русских лётчика отказались сдаваться и были убиты.
Одним из погибших из-за предательства Кузьминова, мог оказаться Хушбахт Турсунов. 35-летний солдат в своё время отказался от гражданства Таджикистана ради службы в армии России.
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