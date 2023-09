Польша начала преследовать своих наёмников с Украины

Your browser does not support the audio element.

По информации, предоставленной в интервью радио "РФМ-24", польские власти начали принимать меры в отношении граждан своей страны, которые участвовали в вооруженных конфликтах на стороне Украины, сообщает EADaily.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.