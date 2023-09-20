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Польша начала преследовать своих наёмников с Украины

2:02
Силовые структуры » Военные новости

По информации, предоставленной в интервью радио "РФМ-24", польские власти начали принимать меры в отношении граждан своей страны, которые участвовали в вооруженных конфликтах на стороне Украины, сообщает EADaily.

Польша начала преследовать своих наёмников с Украины
Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

"В начале на это закрывали глаза, но сейчас есть проблемы. Начинаются уже на границе. В этой ситуации некоторые люди боятся возвращаться в страну", — рассказал один из таких "волонтёров".

Согласно польскому Уголовному кодексу, лица, решившие участвовать в вооруженных конфликтах на Украине без предварительного согласия Министерства внутренних дел или Министерства национальной обороны, подвергаются уголовной ответственности и могут быть осуждены на срок от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы.

Бывшие "наемники" выступают с требованием отменить уголовную ответственность за службу в Вооруженных силах Украины. Депутат правящей партии "Право и справедливость" Марцин Гвоздзь предложил законопроект об отмене уголовной ответственности за службу в ВСУ еще в декабре 2022 года. Он готов вернуться к рассмотрению этого законопроекта после парламентских выборов, которые запланированы на 15 октября 2023 года. Эта ситуация вызывает напряженность в отношениях между Польшей и Украиной.

Российский политолог Александр Носович, комментируя этот конфликт в своем Telegram-канале, написал:

"Чем действительно хорош польско-украинский конфликт, так это тем, что нашла коса на камень. Хам пошёл на хама, гопник нарвался на гопника. Зе-команда привыкла хамить и скандалить со всеми по периметру, слыша от шольцов только выражения сожаления и сочувствия в ответ на сравнения себя с ливерной колбасой. А тут они зарубились с быдланами, которые с рафинированными европейцами ведут себя точно так же. Чистое удовольствие наблюдать за этим!"

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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