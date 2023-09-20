В Сети появились уникальные кадры работы российских диверсантов на Украине. Военные эксперты опубликовали в Telegram видео минирования и подрыва моста через реку Судость в Новгород-Северском районе Сумской области.
Отмечается, что по нему наносила удар российская авиация ещё в апреле. Однако тогда мост устоял. Теперь же военным РФ удалось взорвать его, о чём свидетельствует запись.
Это видео ещё раз показывает довольно наглядно, что в Сумской области наши ДРГ чувствуют себя весьма свободно, отмечают аналитики.
Ранее боевики ВСУ начали массово сдаваться в плен под Сватово и Кременной из-за голода и усталости.
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