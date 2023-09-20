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Военные эксперты показали работу российских диверсантов по подрыву моста в Сумской области

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Силовые структуры

В Сети появились уникальные кадры работы российских диверсантов на Украине. Военные эксперты опубликовали в Telegram видео минирования и подрыва моста через реку Судость в Новгород-Северском районе Сумской области.

Уникальные кадры работы русских диверсантов подрыв моста в Сумской области

Отмечается, что по нему наносила удар российская авиация ещё в апреле. Однако тогда мост устоял. Теперь же военным РФ удалось взорвать его, о чём свидетельствует запись.

Это видео ещё раз показывает довольно наглядно, что в Сумской области наши ДРГ чувствуют себя весьма свободно, отмечают аналитики.

Ранее боевики ВСУ начали массово сдаваться в плен под Сватово и Кременной из-за голода и усталости.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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