Военные эксперты показали работу российских диверсантов по подрыву моста в Сумской области

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились уникальные кадры работы российских диверсантов на Украине. Военные эксперты опубликовали в Telegram видео минирования и подрыва моста через реку Судость в Новгород-Северском районе Сумской области.

Уникальные кадры работы русских диверсантов подрыв моста в Сумской области

Отмечается, что по нему наносила удар российская авиация ещё в апреле. Однако тогда мост устоял. Теперь же военным РФ удалось взорвать его, о чём свидетельствует запись.

Это видео ещё раз показывает довольно наглядно, что в Сумской области наши ДРГ чувствуют себя весьма свободно, отмечают аналитики.

Ранее боевики ВСУ начали массово сдаваться в плен под Сватово и Кременной из-за голода и усталости.