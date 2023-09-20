Трансгендер-спикер ВСУ Эштон-Чирилло отстранена от должности и находится под следствием

Трансгендер-спикер Вооружённых сил Украины Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности.

Фото: CC BY-SA 4.0.

Об этом сообщили силы территориальной обороны украинской армии.

Более того, на данный момент спикер ВСУ находится под следствием.

По информации, Эштон-Чирилло сняли из-за одиозных высказываний этого должностного лица, которые не одобряли украинские штабные офицеры.