Трансгендер-спикер Вооружённых сил Украины Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности.
Об этом сообщили силы территориальной обороны украинской армии.
Более того, на данный момент спикер ВСУ находится под следствием.
По информации, Эштон-Чирилло сняли из-за одиозных высказываний этого должностного лица, которые не одобряли украинские штабные офицеры.
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