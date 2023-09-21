Двух членов экипажа угнанного Кузьминовым вертолёта перед смертью жестоко пытали

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Ростове-на-Дону опознаны тела погибших пилотов вертолёта Ми-8, угнанным в августе на Украину предателем — Максимом Кузьминовым.

Фото: Telegram-канал издания RT

Судя по ранениям и травмам, перед смертью борттехника Никиту К. и штурмана Хушбата Т. — жестоко пытали, чтобы склонить к измене, пишет телеканал "Царьград".

Но ребята не сдались, и умерли верными присяге и Родине, причём Хушбат был уроженцем Таджикистана, который несколько лет назад принял гражданство России.

Напомним, 9 августа офицер 319-го отдельного вертолётного Краснознамённого полка капитан Кузьминов пересёк государственную границу и приземлился в поле Харьковской области — на территории, подконтрольной киевскому режиму. 28-летний Кузьминов был завербован ГУР Украины, организовавшей побег.

На тот момент оставалась неизвестной судьба двух членов экипажа — борттехника и штурмана. Хотя уже было понятно, что они погибли, не захотев следовать примеру "командира".

Теперь на Родине их нужно признать Героями, убеждён портал.

"А предателю надо вынести приговор, пускай и заочный. Русский народ должен видеть, что иудам нет прощения и оправдания", — подытожило издание.