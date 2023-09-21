Последствия ночных прилётов русских ракет в Киеве: первые кадры

Сегодня. 21 сентября, российские "ракеты возмездия" обрушились на столицу Украины — Киев.

Фото: скриншот из видео очевидцев

Уже появились первые кадры последствий ночных прилётов русских ракет. Украинские ресурсы сообщают, что в Киевской области одна из ракет уничтожила склад ВСУ.

"Взрывы в городе. Работает ПВО, прячьтесь в укрытиях!" — написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Львов и Харьков также "отражали" ракетную атаку ВС РФ своими инфраструктурными объектами.

Серия взрывов прогремела в Харькове и под Винницей. Украинская ПВО не справлялась.