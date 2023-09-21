Сегодня. 21 сентября, российские "ракеты возмездия" обрушились на столицу Украины — Киев.
Уже появились первые кадры последствий ночных прилётов русских ракет. Украинские ресурсы сообщают, что в Киевской области одна из ракет уничтожила склад ВСУ.
"Взрывы в городе. Работает ПВО, прячьтесь в укрытиях!" — написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Львов и Харьков также "отражали" ракетную атаку ВС РФ своими инфраструктурными объектами.
Серия взрывов прогремела в Харькове и под Винницей. Украинская ПВО не справлялась.
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