Шансы на наступление армии России этой зимой: какие "подарки" ждут ВСУ

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Провал контрнаступа и грядущая распутица заставляют Киев задуматься: а не ударят ли ВС РФ, когда наступят морозы.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для наступления необходимо превосходство в живой силе. Минимум 3 к 1, а на ключевых ударах — 5 к 1. 300 тысяч добровольцев-контрактников — это немало, но к необходимому соотношению ещё идти и идти.

Второе, что нужно — превосходство в воздухе. ВКС РФ пока не могут его реализовать, и непонятно когда смогут, хотя подвижки есть, пишет телеканал "Царьград".

Третье — превосходство в артиллерии. Пока военные, промышленность и руководство РФ ищут варианты нейтрализации преимущества в дальности и точности систем НАТО. И вопрос артиллерии ВСУ далёк от решения.

И по ключевым моментам видно, что ВС РФ пока не готовы к большим наступательным операциям, отмечает портал. Вероятно, первая половина 2024 года уйдут на создание условий, необходимых для воплощения их.

Максимум возможностей РФ на зиму — одна-две локальных операции для улучшения ЛБС и предупреждения контрнаступления ВСУ.