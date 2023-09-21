Провал контрнаступа и грядущая распутица заставляют Киев задуматься: а не ударят ли ВС РФ, когда наступят морозы.
Для наступления необходимо превосходство в живой силе. Минимум 3 к 1, а на ключевых ударах — 5 к 1. 300 тысяч добровольцев-контрактников — это немало, но к необходимому соотношению ещё идти и идти.
Второе, что нужно — превосходство в воздухе. ВКС РФ пока не могут его реализовать, и непонятно когда смогут, хотя подвижки есть, пишет телеканал "Царьград".
Третье — превосходство в артиллерии. Пока военные, промышленность и руководство РФ ищут варианты нейтрализации преимущества в дальности и точности систем НАТО. И вопрос артиллерии ВСУ далёк от решения.
И по ключевым моментам видно, что ВС РФ пока не готовы к большим наступательным операциям, отмечает портал. Вероятно, первая половина 2024 года уйдут на создание условий, необходимых для воплощения их.
Максимум возможностей РФ на зиму — одна-две локальных операции для улучшения ЛБС и предупреждения контрнаступления ВСУ.
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