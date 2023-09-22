Подпольщики: ВС РФ нанесли ракетный удар по Харьковскому танковому заводу

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия РФ поразила ракетами Харьковский завод транспортного машиностроения (ХЗТМ) им. Малышева. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на собственные источники.

Фото: openverse

По его словам, Россия реализовала ракетную атаку 21 сентября примерно в 06:00. Он добавил, что в результате ударов на территории Слободского района раздались взрывы. Там расположены склады заводов им. Малышева и Фрунзе, пояснил подпольщик.

"Сегодня подполье зафиксировало точность попадания и итоги прилётов", — подчеркнул Лебедев в беседе с РИА Новости.

Харьковский завод, который подвергся атаке российских войск, производил танки для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ).

21 сентября ВС РФ осуществили массированную атаку на объекты ВСУ по всей Украине. По мнению военного эксперта Петра Колчина, Россия продолжает планомерное уничтожение инфраструктуры киевского режима.