Вынужденное решение российских властей о проведении частичной мобилизации не только помогло сдержать ВСУ, но и показало слабые места в боеготовности ВС РФ.
Такое заявление сделал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в интервью URA.RU.
"Для нас это, прежде всего, важнейший практический опыт, который мгновенно вскрыл все недостатки и просчёты в вопросах мобилизационной готовности", — пояснил он.
В результате необходимые выводы были сделаны, недостатки и просчёты устранены, отметил парламентарий.
"Российская армия сегодня быстро прогрессирует и выходит на новый уровень развития", — подчеркнул Шеремет.
Сейчас Вооружённые силы РФ, заверил он, готовы ответить на любой современный вызов и защитить наше Отечество.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
После смерти народного артиста РФ Вячеслава Гришечкина неизвестной остаётся судьба его любимого пса. Собака одна находится в квартире актёра.