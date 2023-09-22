Депутат Шеремет: опыт частичной мобилизации вскрыл недостатки в боеготовности РФ

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вынужденное решение российских властей о проведении частичной мобилизации не только помогло сдержать ВСУ, но и показало слабые места в боеготовности ВС РФ.

Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.

Такое заявление сделал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в интервью URA.RU.

"Для нас это, прежде всего, важнейший практический опыт, который мгновенно вскрыл все недостатки и просчёты в вопросах мобилизационной готовности", — пояснил он.

В результате необходимые выводы были сделаны, недостатки и просчёты устранены, отметил парламентарий.

"Российская армия сегодня быстро прогрессирует и выходит на новый уровень развития", — подчеркнул Шеремет.

Сейчас Вооружённые силы РФ, заверил он, готовы ответить на любой современный вызов и защитить наше Отечество.