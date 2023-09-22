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Кедми: У России скоро появится гравитационное оружие

Силовые структуры

Оружие, которое основано на новых физических принципах, о котором говорил Владимир Путин на ВЭФ, может быть гравитационным.

Кедми: У России скоро появится гравитационное оружие
Фото: listaj.ru

Такое предположение сделал израильский политолог Яков Кедми.

"Это не один вид оружия, а несколько. Если кто-то думает о лазерной технике, она не новая. Я могу предположить, что это гравитационное оружие. Это новый тип оружия. Речь не идёт о подземном взрыве термоядерного заряда, который приводит к землетрясению. Во-первых, эти виды оружия не новые. Они были еще в 90-е годы в российской армии. Это что-то другое. Вероятно, он имел ввиду это", — отметил эксперт.

На Восточном экономическом форуме российский президент сказал, что "оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность страны в ближайшей исторической перспективе". Тогда аналитики предположили, что он говорит о лазерном, инфразвуковом, радиочастотном, электромагнитном оружии.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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