Оружие, которое основано на новых физических принципах, о котором говорил Владимир Путин на ВЭФ, может быть гравитационным.
Такое предположение сделал израильский политолог Яков Кедми.
"Это не один вид оружия, а несколько. Если кто-то думает о лазерной технике, она не новая. Я могу предположить, что это гравитационное оружие. Это новый тип оружия. Речь не идёт о подземном взрыве термоядерного заряда, который приводит к землетрясению. Во-первых, эти виды оружия не новые. Они были еще в 90-е годы в российской армии. Это что-то другое. Вероятно, он имел ввиду это", — отметил эксперт.
На Восточном экономическом форуме российский президент сказал, что "оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность страны в ближайшей исторической перспективе". Тогда аналитики предположили, что он говорит о лазерном, инфразвуковом, радиочастотном, электромагнитном оружии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Александре Пахмутовой было сложно сдерживать эмоции на похоронах у гроба Добронравова.