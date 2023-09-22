Марочко: на участке Сватово — Кременная работают иностранные снайперы

В процессе военных операций на Краснолиманском направлении замечено, что противник стал более активно задействовать снайперские отряды. Об этом сообщил военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

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Проведя более детальный анализ использованных боеприпасов, обнаружено, что вражеские силы используют патроны калибра 12,7x99 мм, принадлежащие стандартам НАТО.

Ранее поступила информация о наблюдениях группы военнослужащих с винтовками "Barrett" в населённом пункте Славянск. Эти военнослужащие избегали контакта с местным населением и, судя по внешним признакам, не были гражданами Украины.