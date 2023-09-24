Киевский режим в сторону русского полуострова Крым недавно отправил шесть ракет.
Все помнят, как из шести ракет, подаренных украинской армии западными спонсорами, пять сбили российские силы ПВО, а одна всё-таки разорвалась в центре Севастополя…
"Соседи бурно радовались своей "перемоге", отплясывая ритуальные "гопак мести". Но недолго музыка играла: "мстительный гопак" соседей остановил неизбежный русский ответ", — пишет "Царьград".
И в ответ ВС РФ точными ударами отправили на Украину "крылатые презенты", успешно долетевшие до аэродрома, где находились Су-24М — носители ракет Storm Shadow, которыми как раз и атаковали Севастополь. Кроме штурмовиков, армия России уничтожила ещё и два истребителя ВСУ, а также был сбит МиГ-29 националистов.
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Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.