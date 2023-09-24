Ракеты РФ уничтожили Су-24М — носители ракет Storm Shadow, бивших по Севастополю

Киевский режим в сторону русского полуострова Крым недавно отправил шесть ракет.

Фото: Openverse

Все помнят, как из шести ракет, подаренных украинской армии западными спонсорами, пять сбили российские силы ПВО, а одна всё-таки разорвалась в центре Севастополя…

"Соседи бурно радовались своей "перемоге", отплясывая ритуальные "гопак мести". Но недолго музыка играла: "мстительный гопак" соседей остановил неизбежный русский ответ", — пишет "Царьград".

И в ответ ВС РФ точными ударами отправили на Украину "крылатые презенты", успешно долетевшие до аэродрома, где находились Су-24М — носители ракет Storm Shadow, которыми как раз и атаковали Севастополь. Кроме штурмовиков, армия России уничтожила ещё и два истребителя ВСУ, а также был сбит МиГ-29 националистов.