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Сенат США: через два года Штаты могут оказаться в ситуации "прямого конфликта" с РФ

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Силовые структуры

В Сенате Соединённых Штатов допускают, что через два года США могут оказаться в ситуации "прямого военного конфликта" с Россией.

Сенат США: через два года Штаты могут оказаться в ситуации "прямого конфликта" с РФ
Фото: Pravda.Ru

Об этом заявил сенатора Марк Келли.

По его словам, чтобы избежать этого, Белый дом не должен прекращать "помощь" Вооружённым силам Украины.

Ранее экономист Джеффри Сакс заявил, что Соединённые Штаты залили Украину кровью.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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