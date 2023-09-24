Сенат США: через два года Штаты могут оказаться в ситуации "прямого конфликта" с РФ

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сенате Соединённых Штатов допускают, что через два года США могут оказаться в ситуации "прямого военного конфликта" с Россией.

Фото: Pravda.Ru

Об этом заявил сенатора Марк Келли.

По его словам, чтобы избежать этого, Белый дом не должен прекращать "помощь" Вооружённым силам Украины.

Ранее экономист Джеффри Сакс заявил, что Соединённые Штаты залили Украину кровью.