В Сенате Соединённых Штатов допускают, что через два года США могут оказаться в ситуации "прямого военного конфликта" с Россией.
Об этом заявил сенатора Марк Келли.
По его словам, чтобы избежать этого, Белый дом не должен прекращать "помощь" Вооружённым силам Украины.
Ранее экономист Джеффри Сакс заявил, что Соединённые Штаты залили Украину кровью.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.