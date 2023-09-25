Для ПВО России не будет сложностей с уничтожением американских дальнобойных ракет ATACMS, сообщил военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, хвалёное оружие США — "плохенький" аналог "Искандеров".
Как подчеркнул военный эксперт, при этом у ВСУ не осталось серьёзных средств для ударов по российской территории.
"Американские ракеты ATACMS можно назвать плохеньким аналогом наших ракет "Искандер", которых нет у ВСУ. Для наших систем ПВО сбить новое оружие Украины несложно", — пояснил эксперт NEWS.ru.
Как подчеркнул Клинцевич, у российской стороны есть все "инструменты", чтобы уничтожить иностранное хвалёное оружие.
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