Клинцевич назвал ракеты ATACMS "плохеньким" аналогом "Искандеров": у Киева и тех нет

Для ПВО России не будет сложностей с уничтожением американских дальнобойных ракет ATACMS, сообщил военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, хвалёное оружие США — "плохенький" аналог "Искандеров".

Фото: wikimedia.org

Как подчеркнул военный эксперт, при этом у ВСУ не осталось серьёзных средств для ударов по российской территории.

"Американские ракеты ATACMS можно назвать плохеньким аналогом наших ракет "Искандер", которых нет у ВСУ. Для наших систем ПВО сбить новое оружие Украины несложно", — пояснил эксперт NEWS.ru.

Как подчеркнул Клинцевич, у российской стороны есть все "инструменты", чтобы уничтожить иностранное хвалёное оружие.