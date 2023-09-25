Рогов: в Одессе плотная волна прилётов — гостиница, склады, комплекс "Морвокзала"

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Одессе минувшей ночью прогремела серия взрывов. Согласно информации, было не менее пяти волн прилётов.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/23206

Удары пришлись по портовой инфраструктуре, складам с боеприпасами и гостинице "Одесса", сообщил глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его данным, ПВО ВСУ не смогла отработать чётко, и попала в жилую застройку.

"В нескольких местах начались пожары и повторная детонация. Гауляйтеры Зеленского не комментируют ситуацию. Также сообщают, что в гостинице "Одесса" размещался штаб ВМС Украины, — написал Рогов в своём Telegram-канале. — Помимо гостиницы очень сильно повреждён, практически уничтожен весь комплекс Морвокзала".

Отметим, что официального заявления ни с российской стороны, ни с украинской, пока не было.