В Одессе минувшей ночью прогремела серия взрывов. Согласно информации, было не менее пяти волн прилётов.
Удары пришлись по портовой инфраструктуре, складам с боеприпасами и гостинице "Одесса", сообщил глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его данным, ПВО ВСУ не смогла отработать чётко, и попала в жилую застройку.
"В нескольких местах начались пожары и повторная детонация. Гауляйтеры Зеленского не комментируют ситуацию. Также сообщают, что в гостинице "Одесса" размещался штаб ВМС Украины, — написал Рогов в своём Telegram-канале. — Помимо гостиницы очень сильно повреждён, практически уничтожен весь комплекс Морвокзала".
Отметим, что официального заявления ни с российской стороны, ни с украинской, пока не было.
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