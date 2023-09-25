В Вооружённых силах России появятся разведывательно-штурмовые соединения, сообщил источник. Они предназначены для атаки укреплений и выполнения разведывательных миссий в тылу противника.
Внутри этих бригад будут сформированы специализированные штурмовые группы, предназначенные для проникновения и атаки укреплённых оборонных позиций противника.
Кроме того, в составе будут разведывательные подразделения, способные выполнять миссии на тактических глубинах, пишут "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны России.
Эти бригады получат собственные танки, лёгкую бронетехнику, артиллерию и разнообразные беспилотные летательные аппараты. Персонал штурмовых групп будет обучен ведению боевых действий в ограниченных пространствах, таких как окопы, здания, ДОТы и ДЗОТы, и по своим навыкам они будут на уровне бойцов спецназа.
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