В Вооружённых силах России появятся разведывательно-штурмовые соединения, сообщил источник. Они предназначены для атаки укреплений и выполнения разведывательных миссий в тылу противника.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.