Разведывательно-штурмовые соединения создадут во всех армиях России

В Вооружённых силах России появятся разведывательно-штурмовые соединения, сообщил источник. Они предназначены для атаки укреплений и выполнения разведывательных миссий в тылу противника.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Внутри этих бригад будут сформированы специализированные штурмовые группы, предназначенные для проникновения и атаки укреплённых оборонных позиций противника.

Кроме того, в составе будут разведывательные подразделения, способные выполнять миссии на тактических глубинах, пишут "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны России.

Эти бригады получат собственные танки, лёгкую бронетехнику, артиллерию и разнообразные беспилотные летательные аппараты. Персонал штурмовых групп будет обучен ведению боевых действий в ограниченных пространствах, таких как окопы, здания, ДОТы и ДЗОТы, и по своим навыкам они будут на уровне бойцов спецназа.