Энтузиасты проекта по симуляции ядерных взрывов NukeWorld опубликовали в дискуссиях MilTimesNow видео — детальный вид из космоса на ядерную бомбардировку Киева бомбой мощностью 100 мегатонн.
Ещё в декабре 2022 года в соцсетях завирусилось видео — модель прилёта 100-мегатонника на Киев.
Тогда эксперты выяснили, что радиус поражения от такого удара составит 65 км., погибнет 2,5 млн человек.
"Непонятно, зачем брать сразу 100-мегатонный заряд (аналог "Царь-Бомбы" СССР избыточен для работы по городу) и как в космосе слышен (причем без задержки) звук. Но симуляция — впечатляет", — отмечают комментаторы.
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