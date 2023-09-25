NukeWorld показал вид из космоса на ядерный удар по Киеву

Энтузиасты проекта по симуляции ядерных взрывов NukeWorld опубликовали в дискуссиях MilTimesNow видео — детальный вид из космоса на ядерную бомбардировку Киева бомбой мощностью 100 мегатонн.

Фото: MilTimesNow

Ещё в декабре 2022 года в соцсетях завирусилось видео — модель прилёта 100-мегатонника на Киев.

Тогда эксперты выяснили, что радиус поражения от такого удара составит 65 км., погибнет 2,5 млн человек.

"Непонятно, зачем брать сразу 100-мегатонный заряд (аналог "Царь-Бомбы" СССР избыточен для работы по городу) и как в космосе слышен (причем без задержки) звук. Но симуляция — впечатляет", — отмечают комментаторы.