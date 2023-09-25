Суконкин: ВКС РФ применили для удара возмездия по Одессе новую версию сверхзвукового "Калибра"

Во время ночного удара возмездия по Одессе ВКС России применили новую версию ракеты "Калибр", способную лететь со скоростью, превышающей скорость звука в три раза. Об этом рассказал в своём Telegram-канале военный эксперт Алексей Суконкин.

Фото: RusVesna

При этом противника ввела в заблуждение новинка российских разработчиков. На Украине приняли отсоединившуюся ступень за обломок сбитой ракеты.

Внимательно изучив видео, военные специалисты пришли к выводу, что ВКС РФ во время ракетного удара использовали новинку. В "Калибре", фрагмент которого засветился на видео, эксперты опознали маршевый двигатель противокорабельной ракеты 3М54 комплекса "Калибр".

Новая ракета уникальна тем, что в полёте ведёт себя, как обычный "Калибр", однако, приближаясь к цели, начинает вести себя нестандартно.

По мнению Суконкина, при модернизации "Калибра" учитывали безупречную работу крылатых ракет Х-22 и "Оникс", с которыми не способно бороться ПВО Украины.

Эксперт также считает, что жители Одессы нашли как раз отделившуюся ступень ракеты, приняв за обломки сбитой. А головная часть поразила цель.

Ранее ВСУ заявили о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе после взрывов.