Во время ночного удара возмездия по Одессе ВКС России применили новую версию ракеты "Калибр", способную лететь со скоростью, превышающей скорость звука в три раза. Об этом рассказал в своём Telegram-канале военный эксперт Алексей Суконкин.
При этом противника ввела в заблуждение новинка российских разработчиков. На Украине приняли отсоединившуюся ступень за обломок сбитой ракеты.
Внимательно изучив видео, военные специалисты пришли к выводу, что ВКС РФ во время ракетного удара использовали новинку. В "Калибре", фрагмент которого засветился на видео, эксперты опознали маршевый двигатель противокорабельной ракеты 3М54 комплекса "Калибр".
Новая ракета уникальна тем, что в полёте ведёт себя, как обычный "Калибр", однако, приближаясь к цели, начинает вести себя нестандартно.
По мнению Суконкина, при модернизации "Калибра" учитывали безупречную работу крылатых ракет Х-22 и "Оникс", с которыми не способно бороться ПВО Украины.
Эксперт также считает, что жители Одессы нашли как раз отделившуюся ступень ракеты, приняв за обломки сбитой. А головная часть поразила цель.
Ранее ВСУ заявили о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе после взрывов.
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